Am Freitagabend hat die Verkehrspolizei Kempten zwischen 20:00 Uhr bis 00:30 Uhr eine Großkontrolle auf der A7 bei Oy-Mittelberg durchgeführt. Nach eigenen Angaben wurde dafür die Autobahn durch die Autobahnmeisterei Sulzberg gesperrt und der gesamte Verkehr über die Rastanlage Rottachtal West geleitet. Das THW Kempten leuchtete die Rastanlage aus und baute unter anderem eine technische Einsatzzentrale auf.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 181 Pkw, sechs Lkw, 27 Kleintransporter, ein Motorrad und ein Reisebus. Etwa 260 Personen wurden überprüft.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Neben einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz, welche durch den Zoll gleich vor Ort nachversteuert wurde, stellten die Einsatzkräfte bei einem ausländischen Lkw-Fahrer zwei verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz fest. Der Mann hatte ein Einhandmesser und Pfefferspray dabei. Die Polizei zog die Gegenstände ein. Nachdem der Lkw-Fahrer die zu erwartende Geldstrafe bezahlte, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Weitere Verstöße festgestellt

Ein weiterer ausländischer Lkw-Fahrer fuhr ohne gültigen Führerschein. Hier wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro einbehalten. Bei den weiteren Kontrollen stellte die Polizei zwei Personen fest, die sich illegal in Deutschladn aufhielten. Zwei ausländische Personen versuchten, sich durch gefälschte Ausweise auszuweisen und bei zwei weiteren Reisenden konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Weiter gab es zahlreiche Verstöße in den Bereichen Schwerverkehr, Meldegesetz und Straßenverkehrsordnung. An der Kontrolle nahmen neben Kräften der Landespolizei auch Beamte der Bundespolizei und des Zolls teil.