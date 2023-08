Großeinsatz für den Rettungsdienst und die Polizei auf dem Bodensee bei Friedrichshafen: Ein verwirrter Mann wollte in Richtung Schweiz schwimmen.

Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei und der Rettungsdienste auf dem Bodensee ausgelöst. Laut der Polizei war der Mann gegen 17:15 Uhr an der Schloßkirche bei Friedrichshafen angekleidet in den See gestiegen und war dann in Richtung Schweiz geschwommen. Mehrere Zeugen hatten den Mann beobachtet und einen Notruf abgesetzt.

Großeinsatz bei Friedrichshafen am Bodensee: Verwirrter Mann schwamm in Richtung Schweiz

Beamte der Wasserschutzpolizei konnten Kontakt zu dem Mann aufnehmen und begleiteten ihn zurück ans Ufer. An Land angekommen wurde der Schwimmer vom Rettungsdienst betreut und dann in eine Fachklinik gebracht. Neben der Beamten der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft an dem Einsatz beteiligt - auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Bodensee: Zwölf Kilometer trennen Friedrichhafen und die Schweiz

Direkt gegenüber von Friedrichshafen liegt die Gemeinde Romanshorn im Kanton Thurgau. Luftlinie liegen beide Städte rund 12 Kilometer auseinander. Die Wassertemperatur lag am Montag bei rund 20 Grad.