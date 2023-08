Ein Millionenschaden entstand Mitte April bei einem Großbrand in Überlingen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen zwei Jugendliche wegen Brandstiftung.

Am Dienstag, 11. April 2023, brach abends mitten in der Altstadt von Überlingen ein Feuer aus. Nach Angaben der Polizei stand zunächst der Dachstuhl des Hauses Nummer 14 in der Hofstatt komplett in Flammen. Er stürzte später ein.

Bei Großbrand in der Altstadt von Überlingen entsteht ein Schaden von zwei Millionen Euro

Obwohl die Brandbekämpfer intensiv löschten, konnten sie nicht verhindern, dass sich die Flammen auf die beiden angrenzenden Häuser ausbreiteten. Die Einsatzkräfte evakuierten daraufhin die Bewohner dieser Gebäude.

Erst gegen 22:45 Uhr brachten die Einsatzkräften den Brand weitgehend unter Kontrolle. Das Altstadthaus Nummer 14 wurde durch die Flammen fast komplett zerstört. An den beiden angrenzenden Häusern entstanden schwere Schäden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund zwei Millionen Euro. Verletzt wurde jedoch niemand.

Kripo Friedrichshafen ermittelt gegen zwei Jugendlichen wegen Brandstiftung

Jetzt, vier Monate nach dem Brand, liegen der Kriminalpolizei Friedrichshafen neue Erkenntnisse zu dem Fall vor, wie sie berichtet. Die Beamten ermitteln demnach gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Hinweise führten die Polizisten auf die Spur des Duos. Kurz bevor das Feuer ausbrach, sollen sich die beiden Jugendlichen, offenbar unberechtigt, im Dachstuhl eines der Häuser aufgehalten haben. Und zwar genau dort, wo der Brand ausbrach.

Auch interessant für dich: Haus ist unbewohnbar

Feuer bricht im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Langenargen aus

Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen dauern noch an

Umfangreiche Ermittlungen sowie ein Gutachten erhärteten den Verdacht, berichtet die Polizei weiter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern allerdings noch an. So versuchen die Beamten herauszufinden, wie genau der Brand entstanden ist und ob sich zu diesem Zeitpunkt noch weitere Menschen im Dachstuhl aufgehalten haben.