Ein Großbrand am Donnerstagabend hat die Feuerwehren in Überlingen in Atem gehalten. Die Rettungskräfte evakuierten mehrere Häuser. Der Sachschaden geht in die Millionen.

Das Feuer war abends mitten in der Altstadt der Bodenseegemeinde ausgebrochen - die Meldung über den Brand erreichte die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr. Laut Polizei stand zunächst der Dachstuhl des Hauses Nummer 14 in der Hofstatt komplett in Flammen und stürzte in der Folge dann ein. Trotz intensiver Löscharbeiten habe sich das Feuer dann auch auf die beiden angrenzenden Häuser.

Ein Haus komplett zerstört - zwei weitere schwer beschädigt

Erst gegen 22:45 Uhr gelang es den Einsatzkräften den Brand weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Das Altstadthaus Nummer 14 wurde durch die Flammen fast komplett zerstört. An den beiden angrenzenden Häusern entstanden schwere Schäden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Verletzte gab es wohl nicht.

Bewohner evakuiert

Aufgrund des Feuers hatten die Einsatzkräfte die Bewohner angrenzender Gebäude evakuiert. Informationen zur Brandursache gab die Polizei nicht bekannt. Die Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Brandort mitten in der Altstadt

Die Hofstatt ist ein zentraler Platz im historischen Kern der Gemeinde Überlingen. Unter anderem steht dort auch das Rathaus der Gemeinde. An der Stelle findet üblicherweise auch zweimal wöchentlich der Markt in Überlingen statt.