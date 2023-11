Die A7 bei Kempten wurde am Freitagabend Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr wurde über einen Parkplatz geleitet, auf dem die Polizei Fahrzeuge kontrollierte.

Etliche Beamte von Polizei, Zoll, Grenz- und Bundespolizei standen am Parkplatz Rottachtal südlich von Kempten bereit. Im Scheinwerferlicht kontrollierten sie am Freitag von 19 bis 23 Uhr Autos, Transporter und Lkw. Der komplette Verkehr, der Richtung Süden unterwegs war, wurde über den Parkplatz geleitet.

Während an einer Stelle Fahrer auf Drogen getestet wurden, nahmen Beamte an anderer Stelle Lkw unter die Lupe. Wieder einige Meter weiter durchsuchten Polizisten Autos. Ein Lkw wurde unter Polizeibegleitung nach Oy-Mittelberg gefahren, wo der Auflieger wegen seines schlechten Zustandes stehen bleiben musste. Eine Fahrerin durfte ihren Kleinwagen nicht mehr bewegen, weil sie zuvor Drogen konsumiert hatte. Sie und ihr Begleiter mussten von Angehörigen abgeholt werden. Nur zwei Szenen von etlichen an diesem Abend.

