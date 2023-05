Drei Reisende, die per Haftbefehl gesucht wurden, sind der Grenzpolizei Memmingen am Montag am Flughafen Memmingen ins Netz gegangen.

28-Jähriger wird wegen besonders schweren Diebstahls gesucht

Am Allgäu Airport kontrollierte die Grenzpolizei Memmingen am Montagnachmittag einen 28-jährigen Mann, der aus Ohrid (Nordmazedonien) nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten allerdings fest, dass gegen den Mann eine Fahndungsausschreibung vorlag. Der 28-Jährige sollte wegen besonders schweren Diebstahls festgenommen werden. In Haft musste der Mazedonier allerdings nicht. Das konnte der 28-Jährige abwenden, indem er 2.781 Euro zahlte. Anschließend durfte er seine Reise fortsetzen.

Serbe darf nicht nach Deutschland einreisen, sondern wird nach Ungarn ausgeliefert

Wenige Stunden zuvor war den Beamten der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen bereits ein 36-jähriger Serbe ins Netz gegangen, der ebenfalls gesucht wurde. Der 36-Jährige wollte am Allgäu Airport aus Belgrad (Serbien) nach Deutschland einreisen. Als die Polizisten den Mann kontrollierten, schlug jedoch der Fahndungscomputer an. Die Beamten stellten fest, dass Ungarn den Mann zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Der 36-Jährige sollte dorthin ausgeliefert werden. Die Polizisten führten den 36-Jährigen anschließend dem Amtsgericht Memmingen vor. Dort ordnete man eine Überstellung nach Ungarn an.

25-Jähriger wird wegen unerlaubten Aufenthalts gesucht

Am Montagabend überprüften die Beamten am Allgäu Airport schließlich einen 25-jährigen Mann, der aus Iasi (Rumänien) nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten, dass eine deutsche Staatsanwaltschaft den 25-Jährigen zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Der junge Mann sollte wegen unerlaubten Aufenthalts festgenommen werden.

Der 25-Jährige konnte der Haft jedoch entgehen, indem er 2.600 Euro den Behörden zahlte. Anschließend durfte er weiterreisen.