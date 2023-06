Aus mehreren Metern Höhe ist ein Gleitschirmflieger in Blaichach abgestürzt. Der Pilot wollte landen, doch dabei verdrehte sich sein Schirm.

Zu dem Flugunfall kam es laut Polizei am Freitagabend am Landeplatz Ettensberg „Tanne“ in Blaichach. Ein 68-Jähriger war mit seinem Gleitschirm von der Bergstation am Mittag gestartet. Als er auf dem Landeplatz landen wollte, verdrehte sich der Gleitschirm und der Mann stürzte aus mehreren Metern Höhe ab.

Der 68-Jährige zog sich bei dem Sturz mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum Kempten.