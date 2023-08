Abgestürzt ist am Montagnachmittag ein Gleitschirmflieger am Buchenberg in Halblech. Der Mann krachte aus 10 Meter Höhe auf den Boden.

Ein 56-jähriger Mann war am Montagnachmittag am Flugplatz am Buchenberg in Halblech (Landkreis Ostallgäu) zu einem Flug über das südliche Ostallgäu gestartet. Als er nach circa einer Stunde am Segelfluglandeplatz im Ortsteil Buching landen wollte, kam es laut Polizei zu Turbulenzen. Dabei klappte die linke Seite seines Gleitschirms plötzlich ein. Der 56-Jährige stürzte anschließend aus einer Höhe von circa 10 Metern in ein Feld nahe des Landeplatzes.

Frau beobachtet Gleitschirm-Absturz am Buchenberg und verständigt Rettungsdienst

Eine Frau beobachtete den Absturz und verständigte den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des 56-Jährigen. Er zog sich bei dem Absturz mittelschwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Für weitere Untersuchungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.