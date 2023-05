Schwer verletzt wurde am Sonntag ein Gleitschirmflieger in Kössen (Tirol). Der 31-Jährige stürzte beim Landeanflug ab.

Wie die Polizei berichtet, zog der 31-jährige Österreicher gegen 11:15 Uhr mit seinem Gleitschirm seine Kreise über Kössen. Als er am Unterberghorn zur Landung ansetzte, geschah das Unglück. Aus einer Höhe von zwei Metern stürzte er zu Boden, wobei er sich schwer am Rücken verletzte. Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus nach Zell am See.