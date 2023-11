Am Mittwoch haben sich auf Allgäuer Straßen gleich mehrere Wildunfälle ereignet. An den Fahrzeugen entstanden insgesamt Schäden in fünfstelliger Höhe.

Bereits am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 6 Uhr morgens ein Wildunfall auf der Straße zwischen Untermaiselstein und Immenstadt. Hier konnte ein 20-jähriger Autofahrer einen Zusammenstoß mit einem Reh nicht mehr verhindern. Da das Tier im Anschluss flüchtete, musste der zuständige Jagdpächter das verletzte Tier suchen.

Wildunfälle auf B19 und B310 im Allgäu

In der Nacht auf Donnerstag erfasste dann ein Autofahrer auf der B310 zwischen Oberjoch und Unterjoch ein Reh. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Auf der B19 am "Alten Berg" prallte ein Autofahrer ebenfalls mit einem Reh zusammen. Da das Tier im Anschluss jedoch flüchtete, musste auch hier der zuständige Jagdpächter eine Nachsuche veranlassen.

Weiterer Wildunfall zwischen Wertach und Oy-Mittelberg

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ereignete sich dann ein weiterer Wildunfall. Gegen 4:20 Uhr erfasste ein Autofahrer ein Reh auf der B310 zwischen Wertach und Oy-Mittelberg. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Insgesamt entstand bei den Wildunfällen ein Sachschaden von geschätzten 10.500 Euro.