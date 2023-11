In den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen haben wegen der glatten Fahrbahn drei Autofahrer Unfälle gebaut. Alle drei sind im Laufe des Mittwochs von der Fahrbahn abgekommen.

Auf winterglatter Fahrbahn sind am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr zwei Autofahrer auf der Straße zwischen Storzingen (Landkreis Ravensburg) und der B 463 von der Fahrbahn abgekommen. Der Polizei zufolge war zunächst ein 20 Jahre alter VW-Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen die Leitplanke gekracht. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Autofahrerin gerät ins Schleudern

Fast zur gleichen Zeit baute eine 31-jährige Opel-Fahrerin ebenfalls einen Glatteisunfall. Die Frau war mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und auch mit der Leitplanke kollidiert. In dem Fall schätzt die Polizei den Unfallschaden auf rund 7.000 Euro. Beide Unfallfahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Glatteisunfall in Aitrach

Wegen Glatteis ist am Mittwoch um kurz nach 21:30 Uhr ein 21-jähriger Ford-Fahrer auf der A 96 im Bereich der Anschlussstelle Aitrach von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 3.000 Euro. Glücklicherweise wurde auch bei diesem Unfall niemand verletzt.