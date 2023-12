Bei Glätte zu schnell unterwegs waren zwei Autofahrer am Donnerstag im Landkreis Ravensburg. Bei Wolpertswende und Baienfurt kamen sie von der Straße ab.

Eine 18-jährige Autofahrerin geriet am Donnerstagabend wegen Glätte auf der Straße zwischen Wolpertswende und Aulendorf (Landkreis Ravensburg) ins Schleudern und kam von der Straße ab, berichtet die Polizei. Die 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leichte verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Glätteunfall in Baienfurt

Ein paar Stunden zuvor hatte es auch in Baienfurt gekracht. Ein 21-jähriger Mann kam laut Polizei aufgrund von Glätte in der Kickachstraße von der Straße ab und prallte in einen Holzzaun samt Metallpfosten. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige blieb dagegen unverletzt. Der Streckenabschnitt wurde kurzzeitig gesperrt und nochmals abgestreut.