Eternitplatten mit Asbest wurden in Deutschland über Jahrzehnte hinweg beim Bauen eingesetzt. Bis sie wegen ihrer nachweislich krebserzeugenden Wirkung verboten wurden. Bei Ulm haben Unbekannte nun mehrfach solche giftigen Platten einfach im Wald abgeladen.

Insgesamt 24 Eternitplatten haben die Unbekannten so illegal in der Umwelt entsorgt. Die Polizei berichtet, dass zwölf Platten in den vergangenen Tagen im Waldgebiet Barteleshalde abgelegt wurden. Diese Entsorgung soll laut Zeugenangaben zwischen Freitag (16. August) 18 Uhr und Samstag (17. August) 10 Uhr passiert sein. Eine weitere Abladung von wiederum zwölf Platten fand am darauffolgenden Sonntag (18. August) im Lerchenfeld statt.

Giftige Eternitplatten einfach in Wald bei Ulm geworfen

Beide Male entsorgten die Unbekannten die umweltgefährdenden und giftigen Platten in der Nähe des Ulmer Stadtteils Mähringen. Die Eternitplatten wurden einfach neben einem geteerten Weg, der von der Mähringer Straße in Richtung Bundeswehrgelände Lerchenfeld führt, in den Wald geschmissen.

Ermittlungen bisher erfolglos - Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Platten beobachtet hat, sich an einen möglicherweise in diesem Zusammenhang stehenden Abriss erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-0 melden. Die Eternitplatten haben eine Größe von etwa einem Meter auf eineinhalb Meter.

Asbesthaltige Eternitplatten können Lungenkrebs auslösen - Schon das Einatmen reicht

Die Polizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat. Doch weil die Eternitplatten Asbest enthalten, kann auch eine Gefahr für Menschen bestehen. Die asbesthaltigen Faserzementplatten sind nämlich krebserregend. Bei Asbest reicht theoretisch schon das Einatmen einer einzigen Faser aus, um Lungenkrebs auszulösen. Zwischen dem Kontakt mit Asbest und dem Ausbrechen der Erkrankung können allerdings Jahrzehnte liegen.

Asbest wurde in Deutschland lange zum Bauen verwendet

Eternitplatten wurden wegen ihrer bautechnischen Eigenschaften im vergangenen Jahrhundert für den Bau zahlreicher Häuser verwendet. Inzwischen - seit Oktober 1993 - sind die Verwendung, die Herstellung sowie der Import asbesthaltiger Baustoffe in Deutschland verboten. Dennoch finden sich in vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in gewerblichen und öffentlichen Immobilien noch heute asbesthaltige Baustoffe, darunter auch Eternitplatten.