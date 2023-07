Eigentlich wollten die Taucher im Kellerbausee in Vöhringen nur eine Übung abhalten. Doch dann entwickelte sich daraus ein größerer Einsatz. Denn die Taucher fanden ein Auto in dem See.

Im sogenannten Kellerbausee haben Taucher des Technischen Hilfswerks (THW) am Sonntagmittag im Rahmen einer Übung ein Auto entdeckt. Der versunkene Wagen befand sich in etwa fünf Meter Tiefe. Weil er schon mit Pflanzen bewachsen war, geht die Polizei davon aus, dass der graue Opel Astra schon vor längerer Zeit dort versenkt wurde.

Bergung des versunkenen Autos mit einer Seilwinde

Nach der Bergung durch das THW mit Unterstützung der Feuerwehr Vöhringen ermittelten die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen, dass das Fahrzeug mit polnischer Zulassung im Jahr 2022 abgemeldet wurde. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Neu-Ulm und dem Wasserwirtschaftsamt erfolgte die Bergung mittels Pressluftkissen und einer Seilwinde.

Öl und Benzin laufen aus, aber die Einsatzkräfte sind vorbereitet

Bei der Bergung liefen aus dem Wagen jedoch Betriebsstoffe wie Öl oder Benzin aus. Mit einer Ölsperre schafften es die Einsatzkräfte die Stoffe einzudämmen. Schließlich erfolgte die Entsorgung mit Ölbindetücher, so dass die Gefahr für die Umwelt gering gehalten werden konnte, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher.

Warum wurde der Opel Astra im See versenkt?

Die polizeilichen Ermittlungen in einem Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung dauern an. Hinweise darauf, dass das Fahrzeug zur Begehung einer Straftat verwendet oder selbst entwendet wurde, gibt es bislang nicht.