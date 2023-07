In Leutkirch hat ein LKW in einem Kreisverkehr mehrere Getränkekisten verloren. In einer Kurve gerieten die nicht ausreichend gesicherten Kisten ins Rutschen und fielen von der Ladefläche. Der Kreisverkehr musste für die Reinigung gesperrt werden.

Der Polizei zufolge passierte das Missgeschick in einem Kreisverkehr in der Wangener Straße. Die Bier-, Wasser- und Softgetränke-Kisten fielen seitlich von der Ladefläche des LKWs. Die Flaschen gingen dabei teilweise zu Bruch. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Polizei den Kreisverkehr kurzzeitig sperren. Dem 56-jährigen Fahrer droht nun Ärger, auf ihn kommt jetzt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige zu, wegen der mangelnden Ladungssicherung.