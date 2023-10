Wegen gesundheitlicher Probleme der Fahrerin ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Auto auf der B12 nahe Kaufbeuren von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 75-jährige Fahrerin war kurz nach der Auffahrt vom Verteilerkreisverkehr auf die B12 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto brach durch eine Baumreihe und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 82-jährige Ehemann, der als Beifahrer mit im Auto saß, konnte sich aus dem Auto befreuen und versuchte die vorbeifahrenden Fahrzeuge auf sich aufmerksam zu machen, was ihm auch gelang.

Leicht verletzt

Die Feuerwehr befreite die 75-Jährige, die ihm Fahrzeug eingeklemmt war. Die Fahrerin und ihr Ehemann erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. An der Unfallstelle waren 25 Feuerwehrleute, zwei Rettungsdienstbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz. Zudem musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Buchloe kurzzeitig gesperrt werden.