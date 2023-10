Ein unbekannter Dieb hat ein gestohlenes Moped in Günzburg in einen Seitenarm der Günz geworfen. Auch zwei Bauzäune landeten in dem Gewässer.

Ein noch unbekannter Täter in Günzburg ein geparktes Moped gestohlen und das Fahrzeug dann in die Butzengünz, einen Seitenarm der Günz geworfen. Nach Angaben der Polizei war das Moped ab Samstag, 14. Oktober in der Zankerstraße abgestellt worden.

Gestohlenes Moped in Fluss gefunden

Am Sonntagmittag wurde das gestohlene Moped dann unterhalb der Fußgängerbrücke zwischen der Mühlgasse und der Straße "Auf dem Gries" in dem Gewässer entdeckt. Zudem hatte der unbekannte Täter auch zwei Bauzäune des Bauhofes ins Wasser geworfen.

Tatzeitraum durch Polizei eingegrenzt

Das Fehlen der Bauzäune war Mitarbeitern des Bauhofs bei einer Kontrolle am Sonntag aufgefallen. Laut Polizei geschah die Tat demnach im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/919-0.