Die Polizei hat am Dienstag die Geschwindigkeit von Autos auf der B12 kontrolliert. Fast 60 Autofahrer waren zu schnell. Ein Raser verhielt sich besonders unverantwortlich.

Beamte der Kemptener Verkehrspolizei haben am Dienstagabend auf der B12 die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern überwacht. Die Kontrolle fand in der Zeit von 17:30 Uhr und 21:45 Uhr statt. In dieser Zeit waren laut Polizei insgesamt 59 Autofahrer zu schnell unterwegs. Während auf 24 Verkehrsteilnehmer lediglich ein Verwarnungsgeld zukommt, müssen 35 Autofahrer mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro und zum Teil mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

Über 1.000 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot

Ein Autofahrer verhielt sich der Polizei nach jedoch besonders unverantwortlich. Er war nämlich bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit ganzen 183 km/h im Feierabendverkehr unterwegs war. Der Mann muss nun wegen seiner klaren Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro und mit einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.