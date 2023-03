Ein Mann aus Biberwier (Bezirk Reutte) soll in den vergangenen Wochen mehrfach am geöffneten Fenster seiner Wohnung öffentlich "geschlechtliche Handlungen" vorgenommen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Auf frischer Tat ertappt

Laut Polizei wird der Mann verdächtigt im Zeitraum vom 20. – 24. Februar 2023 sowie am 27. und 28. Februar 2023, in Biberwier am geöffneten Fenster seiner Wohnung jeweils gegen 08:40 Uhr öffentlich geschlechtliche Handlungen vorgenommen zu haben. Nachdem eine Österreicherein Anzeige erstattet hatte, wurde der Mann am 28. Februar auf frischer Tat erwischt. Betroffene Personen, die die Vorfälle ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektoin Lermoos (Tel.: 059133/7154) in Verbindung zu setzen.