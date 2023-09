An der Wechselspitze bei Gerlos in Tirol ist am Sonntag ein 24-jähriger Deutscher abgestürzt. Ein Notarzthubschrauber barg den Wanderer mit schweren Verletzungen.

Der 24-jährige Deutsche unternahm am Sonntag zusammen mit seiner Freundin und deren Vater eine Wanderung auf die Wechselspitze (2.637 Meter) im Gemeindegebiet von Gerlos. Laut Polizei ging der 24-Jährige dann während der Wanderung einige Meter entfernt von seiner Begleitung. Um etwa 12:35 Uhr stürzte der Wanderer dann beim Abstieg plötzlich im weglosen Gelände in Richtung Stackerlalm, auf einer von ca. 2300 Metern, über steiles, felsdurchsetztes Wiesengelände ab.

An der Wechselspitze 60 bis 80 Meter abgestürzt

Er blieb erst nach ca. 60 bis 80 Metern schwer verletzt liegen. Die Freundin des 24-Jährigen und ihr Vater leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 24-Jährige wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.