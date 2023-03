Ein bereits polizeibekannter 32-jähriger Lindauer hat Passanten angepöbelt und Beamte beleidigt. Später hat er noch randaliert.

Der Mann aus Lindau beschäftigte die Beamten der Polizeiinspektion in der Nacht von Montag auf Dienstag über einen längeren Zeitraum. Gegen 22.30 Uhr fiel der 32-Jährige in einer Tankstelle in der Kemptener Straße auf. Er pöbelte Kunden an und belästigte sie. Freiwillig wollte er die Tankstelle nicht verlassen. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis.

Üble Schimpfwörter gegen Polizisten

Gegen 00.30 Uhr fiel er dann in einer Gaststätte in der Bregenzer Straße auf, weil er dort ebenfalls Gäste anpöbelte. Auch dort musste die Polizei einschreiten, weil er nicht freiwillig gehen wollte. Jetzt "beleidigte er die eingesetzten Beamten mit üblen Schimpfwörtern", heißt es im Polizeibericht. Zwei Stunden später randalierte er dann in seiner Wohnung in Zech, was auch wieder die Polizei auf den Plan rief. Mitbewohner im Haus verständigten die Polizei. Gegen den Mann hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung von Polizeibeamten eingeleitet.