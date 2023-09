Bei Ausreisekontrollen hat die Grenzpolizei Memmingen am Flughafen Memmingen eine illegal eingereiste Georgierin erwischt. Der 54-Jährigen gelang es fünf Jahre ohne Aufenthaltserlaubnis im Schengenraum zu leben.

Die Frau war der Polizei zufolge 2018 am Allgäu Airport eingereist. Sie hatte sich in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland und Frankreich aufgehalten. Womit die 54-Jährige ihren Lebensunterhalt verdient hat wird derzeit ermittelt.

Grenzpolizei verhängt Einreiseverbot

Beamte der Grenzpolizei Allgäu Airport hatten die Frau bei Ausreisekontrollen nach Kutaisi (Georgien) überprüft und dabei den illegalen Aufenthalt festgestellt. Die Beamten behandelten die Frau erkennungsdienstlich und zeigten sie nach dem Aufenthaltsgesetz an. Die Weiterreise in ihr Heimatland wurde gestattet, die Georgierin muss jetzt allerdings mit einem Einreiseverbot rechnen.