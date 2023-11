In Buch (Landkreis Neu-Ulm) wollte ein Mann am Sonntagnachmittag nur Zigaretten holen. Nun kostet ihn die Schachtel vermutlich über 15.000 Euro.

Für eine Schachtel Zigaretten muss ein Autofahrer nun richtig tief in die Tasche greifen. Laut der Polizei Illertissen hatte der Mann am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr eine Schachtel Zigaretten an einem Automaten im Bucher Ortsteil Nordholz holen wollen. Dabei steig der Mann aus seinem Auto und ließ den Motor laufen - auch die Handbremse zog der 56-jährige Autofahrer nicht an.

Zigarettenkauf in Buch: Auto rollt in Bach und kippt um

Daraufhin machte sich das Auto selbstständig und rollte mit laufendem Motor quer über die Straße, landete in einem Bach und kippte auch noch zur Seite. Die Feuerwehren aus Buch, Illertissen und die Wasserwacht und Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei mussten das Auto aus dem Bach bergen. Dazu war aber zusätzlich noch ein Abschleppunternehmen nötig.

Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich

Da bei dem Zwischenfall auch noch geringe Mengen an Betriebsstoffen ausliefen, musste die Feuerwehr noch vorsorglich einen Filter in den Bach setzen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.