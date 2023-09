Gelegentheitsdiebe in Lindau: Diebstahl aus Wohnung von 86-jährigem Mann

In Lindau haben Gelegenheitsdiebe Geld aus der Wohnung eines 86-jährigen Mannes gestohlen. Der 86-Jährige hatte offenbar die Haustür offen gelassen.

Ein 86-Jähriger aus Lindau teilte am Dienstagvormittag der Lindauer Polizeiinspektion mit, dass es in seinem Haus in der Schachener Straße einen Diebstahl gegeben hätte. Laut seinen Angaben würden sich ihm fremde Personen im und am Haus aufhalten.

Wohl offen gelassene Haustür führt zu Diebstahl aus Wohnung in Lindau

Als der Mann zum Haus ging, kam eine bisher unbekannte Person heraus und lief zusammen mit dem anderen, der draußen stand, davon. Im Rahmen der Tatortbesichtigung konnten keine Einbruchspuren festgestellt werden. Laut Polizei hatte der 86-Jährige vermutlich die Haustüre offen gelassen. Die beiden bisher unbekannten Täter wurden wohl durch den zurückkommenden Mann gestört und verließen das Haus fluchtartig. Eine Fahndung im Tatortbereich durch die Polizei verlief negativ.

Diebe stahlen Geld

Im Nachhinein stellte der 86-Jährige fest, dass aus einem Geldbeutel Bargeld entwendet wurden. Die Polizei weißt darauf hin, sämtliche Türen und Fenster beim Verlassen des Hauses oder Wohnung zu schließen und abzusperren, um Gelegenheitsdieben somit keine Chance zu geben.