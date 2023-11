Ausgeraubt wurden zwei Seniorinnen am Montag in Immenstadt und Kempten. Die Frauen hatten gerade Geld von der Bank abgehoben, als zwei Männer ihnen das aus dem Geldbeutel stahlen.

Mann will 2-Euro-Münze in Immenstadt wechseln und greift Seniorin in den Geldbeutel

Innerhalb von einer Stunde wurden gleich zwei Seniorinnen am Montag in Kempten und Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, war eine 87-jährige Frau in Immenstadt auf dem Rückweg vom Geldautomaten zu ihrem Auto, als ein Mann sie gegen 15:15 Uhr am Klosterplatz ansprach. Dieser fragte, ob sie eine 2-Euro-Münze wechseln könne.

Als die Dame ihren Geldbeutel öffnete, um dem Mann zu helfen, griff der Unbekannte sofort hinein und stahl das Bargeld der Seniorin. Anschließend flüchtete er in Richtung Hofgarten. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Immenstadt suchten sofort nach dem Mann, doch ohne Erfolg.

Die Seniorin beschrieb in folgendermaßen:

Etwa 50 Jahre

1,75 Meter groß

schlank

schwarze und elegante Kleidung

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizeiinspektion Immenstadt melden.

Unbekannter stiehlt Seniorin in Kempten Geldscheine aus dem Geldbeutel

Nur 45 Minuten später wurde wenige Kilometer weiter in Kempten ebenfalls eine Seniorin Opfer eines Diebstahls. Die 80-Jährige hatte im Gebäude der Hypovereinsbank in der Bahnhofstraße Geld abgehoben, berichtet die Polizei. Vor dem Gebäude verwickelte anschließend ein Mann die Seniorin in ein Gespräch. Dabei griff der Unbekannte in die Geldbörse der Frau und stahl daraus Geldscheine. Anschließend rannte er Richtung Fußgängerzone davon. Die Polizei suchte nach dem Mann. Doch auch hier verlief die Fahndung ohne Erfolg.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 25 Jahre

schlanke Figur

sehr kurzes Haar

Oberlippenbart

schwarzer Wollmantel

Die Polizei sucht auch in diesem Fall nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0831/99092140 an die Polizeiinspektion Kempten wenden.