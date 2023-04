Tödlicher Unfall bei Selb: Ein Geländewagen ist frontal in einen Krankentransportwagen gecrasht. Zwei Menschen (95 und 69) sind tödlich verletzt worden.

Am Mittwoch starben ein 69-jähriger Mann und eine 95-jährige Frau bei dem schweren Verkehrsunfall bei Oberweißenbach (Landkreis Wunsiedel, Oberfranken). Laut Polizeibericht war der Krankentransportwagen vormittags gegen 11.30 Uhr von Marktleuthen in Richtung Selb unterwegs, besetzt mit drei Personen. Zeitgleich wollte ein entgegenkommender Ford-Geländewagen abbiegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Patienten beim Transport tödlich verunglückt

Der 69-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Rettungskräfte brachten die 95-jährige Frau in ein umliegendes Krankenhaus. "Dort erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen", heißt es im Polizeibericht. Wie die BILD berichtet, waren die beiden tödlich Verunglückten eine 95-jährige Patientin und ein 69-jähriger Patient, die im Krankentransportwagen transportiert worden waren.