Ein Auto kommt bei Bolsterlang von der Straße ab, rast ungebremst über zwei Felder und wird erst auf der nächsten Straße von einem geparkten Auto gestoppt. Wie konnte das passieren?

Der Geländewagen kam am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr von der Flurstraße in Bolsterlang ab, berichtet die Polizei. Der Wagen driftete von alleine nach rechts in die wiese. Er überquerte dann gleich zwei angrenzende Felder. Erst auf der gegenüberliegenden Straße wurde er dann durch ein geparktes Fahrzeug gestoppt.

Medizinische Ursache könnte Grund für den Unfall sein

Der 70-jährige Fahrer, der in dem Geländewagen unterwegs war, wurde bei dem Zusammenstoß mit dem geparkten Auto verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Vor Ort entstand Sachschaden an einer Straßenlaterne sowie bei beiden Autos im fünfstelligen Bereich. Wie es zu dem Unfall kam ist wohl noch nicht ganz klar. Laut der Polizei könnte eine medizinische Ursache als Grund für den Unfall in Frage kommen.