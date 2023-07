Auf der B30 bei Ravensburg war eine junge Autofahrerin am Sonntag kurzzeitig in der falschen Richtung unterwegs. Die 20-Jährige wollte nach einem Telefonat zurück fahren. Anstatt die nächste Ausfahrt anzusteuern, wendete sie jedoch ihr Fahrzeug mitten auf der Bundesstraße.

Die 20-Jährige war auf der zweispurigen B30 in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als sie plötzlich gegen 06:00 Uhr ihren Wagen wendete. Gegenüber der Polizei gab die junge Frau an, einen Anruf einer Bekannten erhalten zu haben. Daraufhin habe sie beschlossen umzudrehen. Statt jedoch die B30 an der nächsten Ausfahrt zu verlassen, wendete die 20-Jährige ihr Auto und fuhr in die falsche Fahrtrichtung weiter.

Andere Fahrerin gibt Lichthupe

Erst als eine entgegenkommende Fahrerin sie durch Lichthupe auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machte, wendete die 20-Jährige erneut. Wenig später stoppte eine Polizeistreife die Geisterfahrerin. Weil glücklicherweise durch das kurzzeitige Falschfahren niemand gefährdet wurde, sieht die 20-Jährige einer Ordnungswidrigkeiten- statt einer Strafanzeige entgegen. Dennoch muss sie ein empfindliches Bußgeld bezahlen. Außerdem erhält sie zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.