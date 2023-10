Brutale Tierquälerei in Mengen bei Sigmaringen. Dort hat ein Mann auf seinen eigenen Hund eingetreten.

Brutale Schläge und Tritte hat jetzt ein Hund in Mengen bei Sigmaringen erleiden müssen. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, hat ein Hundebesitzer (59) dort auf seinen Hund eingeprügelt und das Tier so heftig getreten, dass dieses gegen einen Zaun geschleudert wurde. Zeugen hatten das verängstigte Tier danach in ihre Obhut genommen und die Polizei alarmiert. Die Polizeibeamten leiteten gegen den Tierbesitzer ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Betrunkener Tierquäler fällt erneut auf und wird in Gewahrsam gebracht

Nachdem der betrunkene 59-Jährige einige Zeit später wegen seines aggressiven Verhaltens in der Öffentlichkeit erneut in den Fokus der Polizei geriet, musste er eine Nacht in Gewahrsam der Polizei verbringen. Das misshandelte Tier hat die Polizei einbehalten. Die weiteren Ermittlungen gegen den Mann führen nun Beamte der Polizeihundestaffel.

Verstöße gegen das Tierschutzgesetz: Es drohen sogar Haftstrafen

Laut dem Deutschen Tierschutzverband werden Fälle von Tierquälerei mit Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren bestraft. Zudem kann gegen den Täter auch ein Haltungsverbot für Tiere verhängt werden.

Zweiter Fall von Gewalt gegen Hunde innerhalb weniger Tage

In Sigmaringen ist erst vor wenigen Tagen ein Hund durch einen Tritt getötet worden. Der 13-jährige Chihuaua-Dackel-Mischling soll zuvor nach einen jungen Rottweiler geschnappt haben.