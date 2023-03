In St. Leonhard im Pitztal ist am Donnerstagvormittag ein 71-jähriger deutscher Skifahrer in einen stehenden Skidoo gekracht. Der Mann musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Laut Polizei war der 71-Jährige im Skigebiet Riffelsee mit hoher Geschwindigkeit auf einer präparierten Zufahrt zu einer Hütte unterwegs. Dort fuhr er dann gegen den abfahrtbereiten stehenden Skidoo. Bei dem Unfall wurde er unbesitmmten Grades am Unterschenkel verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.