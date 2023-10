Unbekannte haben im Landkreis Günzburg eine Gedenkstätte für die Opfer eines tödlichen Unfall absichtlich stark beschädigt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben eine kleine Gedenkstätte für die Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls zwischen Röfingen und Roßhaupten im Landkreis Günzburg absichtlich schwer beschädigt.

Gedenkstätte für Unfallopfer wurde angezündet

Laut der Polizei wurden die Gedenkstätte mit Papier und Zweigen absichtlich in Brand gesetzt. Dadurch seien die Bepflanzung, das Eisenkreuz und Porzellanengel stark in Mitleidenschaft gezogen. Die kleine Gedenkstätte zeige deutliche Brandspuren, so die Polizei weiter. Der materielle Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 6:30 Uhr und Sonntag, 18:15 Uhr. Die Gedenkstätte liegt zwischen Röfingen und Roßhaupten.

Tödlicher Unfall im Sommer 2014

Ein Angehöriger eines der Todesopfer hatte die Gedenkstätte angelegt. Im August 2014 war an der Stelle ein Auto gegen einen Baum geprallt und war anschließend in Brand geraten. Bei dem Unfall waren zwei Menschen getötet worden. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Burgau melden. Die Telefonnummer lautet 08222-09900.