Ein Mann hat seinen 42. Geburtstag gefeiert bei sich zuhause in Ravensburg gefeiert. Doch die Party eskaliert. Ein Nachbar wird verprügelt und der Gastgeber muss in eine Arrestzelle.

Die Geburtstagsparty fand laut Polizei in einem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße in Ravensburg statt. Um kurz nach 22 Uhr war die Feier jedoch anscheinend so fortgeschritten, dass ein anderer Bewohner des Gebäudes sich einschaltete. Der 34-jährige Nachbar bat die Feiernden wegen der Lautstärke um mehr Ruhe. Doch das stieß dem Geburtstagskind und seinen Gästen wohl "sauer auf", wie die Polizei mitteilt.

Bewohner geschlagen und getreten

Denn kurzerhand griffen der 42-jährige Mann, der Geburtstag hatte und zwei seiner Gäste (42 und 45 Jahre alt) den 34-Jährigen an. Sie traktierten den Bewohner mit Schlägen und Tritten.

Geburtstagskind muss in Arrestzelle

Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Als die Streife eintraf, hatte sich die Stimmung jedoch nicht entspannt. Der Gastgeber zeigte sich derart aggressiv, dass die Beamten ihn mit auf das Polizeirevier nehmen mussten. Er musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Neben der Kostenrechnung für den Polizeiaufenthalt haben er und seine zwei 42 und 45 Jahre alten Gäste mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.