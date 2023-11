In Koblach (Vorarlberg) ist am Montagmorgen in einem Gasthaus ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt 13 Feriengäste mussten evakuiert und in Notunterkünfte gebracht werden. .

Der Polizei Vorarlberg zufolge brach das Feuer gegen 06:24 Uhr in einem Gasthaus aus. Vor Ort bemerkten Beamte der Polizei Götzis aus dem Dachgeschoß eine starke Rauchentwicklung weshalb eine sofortige Evakuierung des Gasthauses eingeleitet wurde. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurden aus den Gästezimmern des Gasthauses elf Personen unverletzt evakuiert. Die Feuerwehr holte dann noch zwei weitere Menschen aus dem Gebäude. Auch sie blieben unverletzt.

Feuerwehr muss Dachziegel entfernen

Nach Löschung des Brandes, wurde ein Großteil der Dachziegel durch die Feuerwehr entfernt. Der Pächter des Gasthauses veranlasste sofort die Unterbringung der Gäste in Notunterkünfte. Das LKA-Vorarlberg hat die Ermittlungen übernommen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

120 Feuerwehrleute im Einsatz

Aufgrund des Brandereignisses wurde die L190 in Koblach von 06:30 Uhr bis 09:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Es kamen keine Personen zu Schaden. Am Gebäude entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Insgesamt 120 Einsatzkräfte und 13 Fahrzeuge der Feuerwehren Koblach, Götzis, Hohenems, Mäder, sowie Polizeistreifen aus Götzis, Rankweil, Hohenems und Feldkirch waren im Einsatz. Ebenso der Rettungsdienst mit fünf Rettungswägen und einem Notarztwagen mit insgesamt 28 Mann.