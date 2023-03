Ein erst 18-Jähriger ist am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Marktstraße in Ravensburg eingebrochen. Zuvor war der Täter als Gast in dem Lokal.

Laut Polizei war der Täter bis etwa 3 Uhr morgens in der Gaststätte. Während seines Aufenthaltes entriegelte der junge Mann ein Fenster. Durch dieses stieg er dann einige Stunden später in das Lokal ein.

Tageseinnahmen mitgenommen

Aus einem Tresor klaute der 18-Jährige dann einen Geldumschlag mit den Tageseinnahmen. Da er während der Tat von einer Videokamera aufgezeichnet wurde, muss er nun mit Konsequenzen rechnen. Er wird sich wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.