In Obermaiselstein hat ein Gast am Donnerstag einen Hüttenwirt verprügelt. Der Mann hatte sich vor dem Privatanwesen des Wirts aufgehalten. Als der Wirt den Mann ansprach, griff dieser ihn unvermittelt an.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Berghütte am Wannenkopf. Der Gast hatte sich der Polizeimeldung zufolge mitten in der Nacht vor dem privaten Anwesen des Wirtes aufgehalten. Als der Hund des Wirtes zu bellen anfing, sprach dieser den Gast an. Daraufhin ging der Mann plötzlich auf den Wirt los. Der Gast schlug ihn dabei wohl auch mit Fuß und Knie gegen den Kopf. Der Wirt erlitt durch den Angriff mehrere Blutergüsse und eine Platzwunde am Kopf. Gegen den Gast ermitteln die Beamten nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Infos zum Wannenkopf

Der Berg Wannenkopf liegt in den westlichen Allgäuer Alpen und ist 1.712 Meter hoch. Auf 1.350 Metern liegt die Wannenkopfhütte mit 14 Hüttenzimmern. Die Hütte ist besonders beliebt wegen ihrer Lage. Vor der Haustüre laden mehrere Wanderwege zum Erkunden der Umgebung ein.