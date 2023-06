Am frühen Samstagmorgen brach in einem Mehrfamilienhaus in Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) ein Feuer aus. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

Um kurz vor 02.00 Uhr morgens wurde der Brand bei der Integrierten Leitstelle (ILS) gemeldet. Die Feuerwehr war rasch am Einsatzort. Der Polizei zufolge waren rund 80 Helfer von acht Feuerwehren im Einsatz. Von einem Balkon hatten sich die Flammen bereits auf eine Wohnung und den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet.

Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

Die Bewohner konnten sich glücklicherweise noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen. Ein junger Mann, hatte eine geringfügige Brandverletzung an der Hand erlitten. Sonst blieben alle unverletzt.

Erster Hinweiß auf Brandursache

Die Kripo Traunstein hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und der Polizeimeldung zufolge bereits einen Hinweis auf die Brandursache. Demnach soll ein Gasgrill auf einem Balkon den Brand ausgelöst haben. Die Untersuchungen dauern allerdings noch an. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge soll der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich liegen.