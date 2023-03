Erneut sind in Tirol Skitourengeher von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Die Männer waren im Gebiet von Gaschurn unterwegs.

Die beiden Männer im Alter von 23 und 35 Jahren waren am Donnerstag über das Garnertal in Richtung Hochmaderer (2.823 m) aufgestiegen. Unterhalb des etwa 40 Grad steilen Gipfelhanges lösten die beiden Skitourengeher dann ein Schneebrett in der Größe von etwa 80 mal 350 Metern aus.

Verunglückte setzen Notruf ab

Die beiden Wintersportler wurden von den abgehenden Schneemassen erfasst und rund 200 Meter weit mitgerissen. Glücklicherweise kamen beide im Anschluss an der Oberfläche der Lawine liegen und zogen sich keine Verletzungen zu. Beide Männer mussten nach dem Lawinenabgang einen Notruf absetzen. Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle machte sich daraufhin auf den Weg zu den Verunglückten und konnte sie nach Gaschurn ausfliegen.