Von seinem Führerschein verabschieden musste sich ein Rentner in Bermatingen. Der 88-Jährige hatte offenbar Gas und Bremse verwechselt und war gegen eine Hausmauer, sowie in ein geparktes Auto gekracht.

Der 88-Jährige wollte der Polizei zufolge gegen 15:00 Uhr in einer Hofeinfahrt einparken. Beim Rangieren verwechselte er dann das Gas- mit dem Bremspedal und kollidiert seitlich mit der Hauswand. Beim Zurücksetzen gab er erneut unkontrolliert Gas und prallte gegen einen geparkten Wagen.

Gerammtes Auto löst Kettenreaktion aus

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Dieses wurde ebenso auf ein Auto geschoben, dass auf dem Nachbargrundstück stand. Sowohl der Wagen des Seniors als auch das gerammte Auto waren derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Polizisten kassieren Führerschein

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Weil sich der Verdacht ergab, dass der Senior nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen, musste er seine Fahrerlaubnis an Ort und Stelle an die Polizisten abgeben.