In Tussenhausen-Zaisertshofen (Landkreis Unterallgäu) hat es in der Garage einer Familie gebrannt. Der Sohn (16) wurde verletzt.

Am Sonntagnachmittag haben mehrere laute Geräusche die Familie aus Zaisertshofen auf den Brand in der eigenen Garage aufmerksam gemacht. Die Eigentümer versuchten noch, mehrere Fahrzeuge aus der brennenden und verrauchten Garage zu bergen, was zum Teil auch gelang. Bei dem Bergungsversuch verletzte sich der 16-jährige Sohn leicht an den Händen und atmete Rauchgas ein.

Hoher Sachschaden: Insgesamt 100.000 Euro

Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand zügig ablöschen und die Garage rauchfrei blasen. Es entstand rund 75.000 Euro Gebäudeschaden und weitere ca. 25.000 Euro Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln.