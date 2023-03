In Kempten hat ein Mann am Samstagmorgen die Gänge in seinem Auto verwechselt. Das Fahrzeug fuhr daraufhin ohne den Fahrer los.

Laut Polizei war der Mann am Samstagmorgen beim Zeitungen austragen. Als er sein Automit laufendem Motor in der Reichsstraße abstellte, verwechselte der Mann jedoch die Gänge. Statt des Parkmodus, legte der Mann den Rückwärtsgang ein.

Sachschaden und leicht verletzter Mann

Das Auto bewegte sich daraufhin ohne seinen Fahrer rückwärts und beschädigte zunächst ein Verkehrszeichen in der Reichsstraße. Im Anschluss rollte das Auto über die Mehlstraße und prallte dann in der Schützenstraße gegen ein geparktes Auto. Bei dem Versuch seinem Auto hinterherzurennen, stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.