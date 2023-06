Eine Fußgängerin wurde in Sigmaringen schwer verletzt. Die Frau lief in einer Kurve über eine Straße, auf der gerade ein Auto fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 52 Jahre alte Fußgängerin war am Donnerstagabend über die Landesbahnstraße gelaufen. Laut Polizei überquerte sie die Straße allerdings in einer Kurve, an einer nicht hierfür vorgesehenen Stelle.

In Kurve von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Citroen-Fahrer, der gerade aus Richtung Fürst-Wilhelm-Straße kam und durch diese Kurve fuhr, erfasste die Frau. Während am Auto nur geringer Sachschaden entstand musste die 52-Jährige schwer verletzt durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.