Am Samstagabend ist es in der Gottesackerstraße in Immenstadt zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin gekommen. Die 56-jährige Fußgängerin wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 56-jährige Fußgängerin gerade die Straße überqueren, als eine 57-jährige Autofahrerin in die Gottesackerstraße einbog. Die Autofahrerin übersah dabei die Fußgängerin und erfasste diese. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen im Gesicht sowie im Hüftbereich und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Immenstadt gebracht. Am Auto war kein Sachschaden ersichtlich. Die Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.