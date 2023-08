In Markdorf ist ein 70 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann stolperte und verletzte sich beim anschließenden Sturz so schwer, dass er wenig später im Krankenhaus starb.

Der Mann war am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 1 Uhr, in der Ahauser Straße zu Fuß in Markdorf unterwegs. Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei stolperte der 70-Jährige auf seinem Weg unglücklich über einen Bordstein und stürzte.

Mit Kopf gegen Auto geschlagen und an Folgen gestorben

Dabei schlug er mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto und zog sich so schwere Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus, von wo aus er einige Stunden später mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen wurde. Dort verstarb er im Laufe des Nachmittags.