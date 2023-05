Ein Fußballspiel ist am Sonntag in Nonnenhorn in einer Prügelei eskaliert. Fußballspieler beider Teams schlugen aufeinander ein.

Heiß her ging es am Sonntagnachmittag zwischen zwei Fußballmannschaften auf dem Sportplatz in Nonnenhorn. Die Spielgemeinschaft Hege/Nonnenhorn/Bodolz II (HENOBO) und die Spielgemeinschaft TSV Hergensweiler/SV Niederstaufen traten in der Kreisliga B 5 gegeneinander an. Gegen 15:00 Uhr eskalierte laut Polizei das Fußballspiel dann in eine Prügelei, bei der auch Zuschauer mitmischten.

Fußballspieler bespuckt gegnerischen Trainer in Nonnenhorn mit Kaugummi

Demnach soll ein Spieler des SGM HENOBO den Trainer des SGM Hergensweiler/Niederstaufen mit einem Kaugummi bespuckt haben. Anschließend beleidigten sich die Fußballspieler beider Mannschaften und es kam zu einem Gerangel, an dem auch unbeteiligte Zuschauer mitmachten. Dabei soll der Trainer des SGM Hergensweiler/Niederstaufen einen Faustschlag ins Gesicht abbekommen haben, wodurch er verletzt wurde.

Polizei muss Fußballmannschaften trennen

Nachdem eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion am Sportplatz eingetroffen war, gelang es der Polizei die Streithähne zu trennen. Sie sprachen außerdem Platzverweise aus und befragten zahlreiche Zeugen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.