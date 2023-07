In Füssen hat sich eine 66-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen. Sie stürzte mit ihrem E-Bike.

Am Dienstagmittag fuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem E-Bike die Klosterstraße in Füssen in südliche Richtung entlang. Als die Radfahrerin laut Polizei von der Fahrbahn nach rechts auf den Gehweg wechseln wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Rad.

E-Bike-Fahrerin stürzt in Füssen - Rettungsdienst bringt sie schwer verletzt in Klinik

Die Frau stürzte deshalb zusammen mit ihrem E-Bike. Dabei verletzte sie sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus Füssen.