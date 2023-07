In Oberstaufen ist es am Samstag am Hochgrat zu einem folgenschweren Unfall mit einem Quad gekommen. Eine fünfköpfige Familie war mit dem Fahrzeug unterwegs, als es sich überschlug. Alle wurden daraufhin vom Quad geschleudert und verletzt. Unter den Verletzten ist auch ein sechsjähriges Kind.

Die Familie war gegen 11:00 Uhr mit dem Quad am Hochgrat in Richtung der südlichen Lauchalpe unterwegs. Der 45-jährige Familienvater steuerte das Fahrzeug. Vor ihm zwischen den Beinen saß sein sechsjähriger Sohn, sein zehn Jahre alter Sohn saß der Polizeimeldung zufolge hinter ihm. Auf dem Gepäckträger saßen seine 40-jährige Ehefrau und seine 43-jährige Schwägerin.

Ausflug endet mit Knochenbrüchen, Prellungen und Schürfwunden

Wie die Polizei weiter berichtet, überschlug sich das Quad in einem starken Gefälle in einer Rechtskurve. Dadurch wurden alle fünf Fahrgäste vom Fahrzeug geschleudert und verletzt. Die Ehefrau zog sich einen Bruch zu, die Schwägerin brach sich zwei Rippen, alle anderen Beteiligten kamen mit starken Schürfwunden und Prellungen davon. Am Quad entstand erheblicher Sachschaden.

Rettungshubschrauber und Bergwacht im Einsatz

Zwei Rettungshubschrauber und die Bergwacht Oberstaufen waren im Einsatz, um die Verletzten zu bergen und in die Krankenhäuser nach Immenstadt und Kempten zu bringen. Da sich die Unfallstelle im hochalpinen Gelände befand, mussten die Polizeibeamten der Alpingruppe mittels Polizeihubschrauber an die Unfallstelle geflogen werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde im weiteren Verlauf ein Sachverständiger per Polizeihubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.