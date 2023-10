Bei Verkehrsunfällen in Kaufbeuren sind am Montag fünf Menschen verletzt worden. Dabei entstand ein Gesamtschaden von knapp 33.000 Euro.

91-Jähriger kracht in wartendes Auto

Am späten Montagnachmittag kam es in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. An der Abzweigung zum Staffelwald mussten mehrere Wagen verkehrsbedingt warten. Der Polizeimeldung zufolge hatte ein 91-jähriger Autofahrer den stehenden Verkehr übersehene und war auf den vor ihm wartenden Wagen auf.

10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Dieses Auto schob sich wiederum auf den davor befindlichen Wagen auf. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt und klagten über Nackenschmerzen. Beide begaben sich ins Klinikum Kaufbeuren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Mindelheimer Straße.

Vorfahrt missachtet

Ebenfalls am Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es im Bereich der Espachstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte von der Straße "an der Schnelle" nach links in die Espachstraße einbiegen. Er missachtete laut Polizei dabei einen vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Autofahrer der stadtauswärts fuhr. Anschließend kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Beide Autofahrer und Beifahrerin verletzt

Durch den Unfall wurden beide Fahrer, sowie die Beifahrerin des 50-jährigen glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Die Feuerwehr musste die Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe reinigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.