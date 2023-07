Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 16 Uhr auf der K 7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt ereignet hat.

Der 18 Jahre alte Lenker eines Toyota kam auf Höhe Holzreute aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW eines 50-Jährigen. Bei dem wuchtigen Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer sowie der 18-jährige Beifahrer im VW verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und einem Dutzend Wehrleuten am Unfallort eingesetzt. Die Kreisstraße war während der Bergungsarbeiten bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden.