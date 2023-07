Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Dienstag in Fritzens in Tirol ereignet. Dort kam ein Motorradfahrer (25) ums Leben, als er mit einem Lkw zusammenstieß.

Der Unfall passierte laut Polizei am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 6:05 Uhr in Fritzens in Tirol. Ein 34-jähriger Österreicher fuhr eigenen Angaben zufolge auf der Austraße in Fritzens mit seinem Lkw von Wattens kommend in Richtung Terfens. Im Bereich des Terfner Tunnels habe der Lkw-Fahrer einen Motorradfahrer bemerkt.

Motorradfahrer stürzt, als er den Lkw bemerkt

Dieser sei mit hoher Geschwindigkeit von Terfens in Richtung Fritzens unterwegs gewesen. Der Lkw-Fahrer habe seine Geschwindigkeit bereits verringert. Als der Motorradfahrer den Lkw bemerkt habe, sei das Heck des Motorrades gestiegen und habe sich nach links geneigt. Der Motorradfahrer sei dann gestürzt. Das Motorrad sei auf dem Asphalt zum Liegen gekommen.

Motorradfahrer (25) stirbt noch an der Unfallstelle

Obwohl der Lkw-Fahrer sofort eine Vollbremsung einleitete, prallte der Motorradfahrer samt Motorrad gegen den Lkw. Anwesende Personen und die verständigten Rettungskräfte leisteten augenblicklich Erste Hilfe. Der Motorradlenker, ein 25-jähriger Österreicher, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Austraße war im Bereich der Unfallstelle für ca. zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.