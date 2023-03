Ein Angestellter eines Hotels in Friedrichshafen hat seinen Arbeitgeber bestohlen. Der 41-jährige Angestellte hat Geld in 4-stelliger Höhe aus einem Hotel-Tresor geklaut.

Am Wochenende hat sich der Hotel-Angestellte an den Einnahmen des Hotels bedient. Der Diebstahl fiel allerdings schnell auf und der Verdacht fiel auch schnell auf den 41-Jährigen. Nur ein eingeschränkter Personenkreios hat Zugriff auf den Tresor.

Spielschulden bezahlt

"Auf die Tat angesprochen, räumte der Mann den Diebstahl gegenüber der Polizei reumütig ein", heißt es im Polizeibericht. Er erklärte, dass er mit einem Teil des Geldes bereits diverse Schulden beglichen habe. Die Schulden stammten aus Glücksspiel am Vortag.

Bewusstlos vor Aufregung

Nachdem der Manager des Hotels den Diebstahl am Montagmittag bemerkt hatte, stieg bei ihm die Aufregung offenbar so stark an, dass er noch hinter der Rezeption das Bewusstsein verlor und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Den 41-jährigen Dieb erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.